Mensch stirbt bei Wohnungsbrand

Die Feuerwehr wird zu einem Brand in Bad Füssing gerufen. Ein Mensch erleidet tödliche Verletzungen.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Füssing (Landkreis Passau) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen am Montagabend einen schwer verletzten Menschen aus der Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Er sei noch vor Ort gestorben. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses seien rechtzeitig und unverletzt evakuiert worden.

Die Polizei ging vorerst nicht von einer vorsätzlichen Brandursache aus. Das Feuer brach mutmaßlich in der Küche der Wohnung aus. Andere Wohnungen seien wegen des Feuers zunächst nicht beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

