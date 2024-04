Mit einer Schusswaffe ist ein Mensch in Niederbayern lebensgefährlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Tat habe sich am Montagmorgen in Bodenmais (Landkreis Regen) ereignet. Zu Opfer und Verdächtigem machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

