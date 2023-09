Mehrheit der Bayern bewegt sich zu wenig

Tennis - Ein Tennisspieler in Aktion. - Foto: Dean Lewins/AAP/dpa/Archivbild

Mehr als die Hälfte aller Menschen in Bayern bewegt sich zu wenig. Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Bayern schaffen nur 47 Prozent der Erwachsenen im Freistaat das von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Minimum von täglich 21 Minuten moderater oder 11 Minuten intensiver Bewegung, wie die Krankenkasse am Dienstag in München mitteilte. Immerhin haben 79 Prozent der Befragten Spaß beim Bewegen. 83 Prozent gaben an, durch körperliche Aktivität ausgeglichener und weniger gestresst zu sein. Das Institut Forsa hatte 500 Männer und Frauen über 18 Jahre für die laut AOK repräsentative Umfrage zwischen dem 20. Juli und dem 11. August befragt.

© dpa-infocom, dpa:230919-99-252577/2