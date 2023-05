Mehrfach gesuchter Betrüger nach Verfolgungsfahrt verhaftet

Handschellen - Ein Mann trägt Handschellen. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein gesuchter mehrfacher Betrüger ist nach einer kurzen Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 93 in Oberbayern verhaftet worden - und muss nun rund ein Jahr hinter Gitter. Der 45-Jährige war in der Nacht auf Montag in einem Kleintransporter unterwegs und ignorierte Anhalte-Signale der Beamten, wie die Bundespolizei Rosenheim am Dienstag mitteilte. Er raste an der Kontrollstelle vorbei. Die Bundespolizei stoppte ihn einige Kilometer später auf der A93 bei Oberaudorf.

Gegen den Mann lagen vier Strafbefehle aus fünf Jahren vor, wie es weiter hieß: Wegen Betrugs muss er eine 2019 vom Amtsgericht Hagen festgesetzte Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zahlen. Wegen eines weiteren Betrugsfalls sei ihm 2022 vom Amtsgericht in Erlangen eine Geldstrafe von 6900 Euro auferlegt worden. Im selben Jahr hatte er - wieder wegen Betrugs - eine Geldstrafe in Höhe von 2925 Euro vom Amtsgericht Kitzingen bekommen. Anfang 2023 erließ das Amtsgericht Aschaffenburg schließlich einen Strafbefehl über 3575 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr und entzog dem Mann zugleich für die Dauer von neun Monaten die Fahrerlaubnis.

Außerdem ermitteln die Staatsanwaltschaften in Bamberg, Dresden, Grimma, Hanau, Koblenz, Lübeck und Saarbrücken gegen den Mann, wie es weiter hieß.

«Der Aufenthaltsort des Norwegers steht die nächsten Monate jedenfalls fest», schrieb die Bundespolizei weiter: Weil der 45-Jährige die noch offenen Geldstrafen in Höhe von 15.200 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun für 335 Tage ins Gefängnis. In den kommenden Monaten muss er sich noch mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen, weil er trotz entzogener Fahrerlaubnis am Steuer des Transporters saß.

© dpa-infocom, dpa:230510-99-628936/4