Mehrere Verletzte nach Unfall mit Linienbus

In Herzogenaurach ist ein Bus in einen Unfall verwickelt, in dem auch Schüler saßen. Viele Details sind noch nicht bekannt.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Herzogenaurach sind rund zehn Menschen verletzt worden. Es handelte sich um ein kleineres Fahrzeug in dem auch Schüler saßen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Er betonte, dass nach ersten Erkenntnissen niemand schwer verletzt wurde. Es handle sich um leichte bis mittelschwere Verletzungen.

