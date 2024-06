Mehrere Verletzte nach Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten

Polizei am Hauptbahnhof - Ein Fahrzeug der Bundespolizei steht vor einem Eingang zum Hauptbahnhof in München. - Foto: Matthias Balk/dpa

Bei einer Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten am Regensburger Hauptbahnhof sind laut Bundespolizei vier Männer leicht verletzt worden. Ein 37-Jähriger sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Beamten hätten nach der Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag nicht mehr alle an der Schlägerei Beteiligten vor Ort befragen können.

Die Erkenntnisse zur Zahl der involvierten Menschen beruhten demnach auf der Auswertung von Videoaufnahmen. Die Bilder zeigten laut Polizei, wie die Beteiligten mit Fäusten aufeinander einschlugen und einander mit Füßen traten. Die Ermittler suchten nach weiteren möglichen Verletzten und Zeugen des Vorfalls. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.

