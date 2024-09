Mehrere Verletzte bei Unfall mit mutmaßlichem Schleuserauto

Als Polizisten im bayerischen Grenzgebiet einen Wagen anhalten wollen, rast dieser davon - und stößt mit einem Lastwagen zusammen. Ein 15-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Beim Zusammenstoß eines mutmaßlichen Schleuserautos mit einem Lastwagen in Niederbayern sind sechs Insassen des Wagens verletzt worden. Ein 15-jähriger Jugendlicher schwebte nach bisherigem Kenntnisstand in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei an der Abfahrt zur Bundesstraße 12 in Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) mit dem Sattelzug auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle kollidiert.

Soweit bislang bekannt, soll es sich laut Polizei bei den Insassen unter anderem um drei Jugendliche handeln. Einer von ihnen soll aus Pakistan stammen. Zu den anderen Insassen lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

Kurz vor dem Unfall war der Fahrer des Autos demnach mit hohem Tempo vor einer Kontrolle davongefahren, nachdem der Wagen einer Polizeistreife wegen Schleusungsverdachts nahe der tschechischen Grenze aufgefallen war. Als der Fahrer in die falsche Richtung auf die B12 fahren wollte, sei der Wagen mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Die Verletzten wurden demnach unter anderem mit einem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Passau, Landespolizei und Bundespolizei ermittelten. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Experten-Gutachten in Auftrag gegeben.

© dpa-infocom, dpa:240906-930-224880/2