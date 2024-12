Mehrere Verletzte bei Gasaustritt in Coburger Innenstadt

Wegen eines Gasaustritts in der Innenstadt von Coburg ist ein Gebäude geräumt worden. Mehrere Menschen zogen sich Verletzungen zu. Die Ursache für den Vorfall ist unklar.

Bei einem Gasaustritt in der Innenstadt von Coburg in Oberfranken sind mehrere Menschen verletzt davon. Eine Sprecherin der Polizei sagte, es seien nach ersten Informationen mindestens elf Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Sie seien zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden.

Ein Gebäude sei geräumt worden, der Bereich darum weiträumig abgesperrt. In dem Bereich befinden sich ein Geschäft und Büroräume. Den Angaben zufolge droht dort Gefahr durch Kohlenmonoxid - ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift wirkt und tödlich sein kann.

Die Polizei rief dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wer vor Ort sei, solle sich an die Anweisungen von Polizei und Feuerwehr halten.

Die Grund für den Gasaustritt war zunächst unklar. Die Feuerwehr sei noch dabei, die Ursache zu ermitteln, sagte die Sprecherin. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren zum Einsatzort geeilt.

