Mehrere Surfer bei Hochwasser auf Isarwelle

Trotz der angespannten Hochwasserlage im Landkreis Deggendorf sind vermehrt Menschen auf der sogenannten Isarwelle in Plattling gesurft. Eine Frau wurde dabei nun am Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sei von der Welle erfasst und nach unten gezogen worden. Demnach konnte sich die Surferin selber ans Ufer retten. Sie musste medizinisch versorgt werden. Wegen des Hochwassers der Isar weist die Polizei Plattling auf besondere Gefahren hin. Weitere Details gab die Behörde zunächst nicht bekannt.

