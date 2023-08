Mehrere Straßen in Fürth wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Polizeiabsperrung - Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Wegen eines unterirdischen Wasserrohrbruchs sind in Fürth am Dienstag mehrere Straßen gesperrt worden. Wie groß und wie hoch der Schaden ist, war zunächst noch nicht einschätzbar, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Sollte die Straße unterspült sein und würde dennoch weiter befahren werden, bestehe die Gefahr, dass sie einbreche. Ein spezialisiertes Unternehmen sollte am Abend mit den Reparaturarbeiten beginnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrungen großräumig zu umfahren.

