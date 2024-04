Mehrere Motorradfahrer verletzen sich am Wochenende schwer

Das warme Wetter am Wochenende haben viele Motorradfahrer auf den bayrischen Straßen genutzt. Dabei kam es zu mehreren Unfällen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mindestens drei Fahrer verletzten sich demnach am Samstag schwer.

Auf der Bundesstraße 19 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) habe ein Autofahrer am Abend ein Motorrad übersehen und sei auf dieses aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurden die beiden Menschen von dem Kraftrad geschleudert und blieben im Graben liegen. Der Mitfahrer auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bereits am Mittag war ein Motorradfahrer bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen) gestürzt. Der 21-Jährige sei nach Angaben einer Zeugin nur auf dem Hinterrad seines Motorrads gefahren, teilte die Polizei mit. Bei diesem Fahrmanöver habe der Fahrer am Samstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Ein Krankenwagen brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein 58-jähriger Fahrer kam am Nachmittag mit seinem dreirädrigen Fahrzeug bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge) von der Straße ab. Daraufhin überschlug sich nach Angaben der Polizei das Trike. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Sanitäter brachten die ebenfalls verletzte Beifahrerin in ein Krankenhaus. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-590702/2