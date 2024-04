Mehrere Mainschleusen für Wartungen gesperrt

Mehrere Mainschleusen sind in der kommenden Zeit wegen Wartungsarbeiten in Franken gesperrt. Die Schleusen Krotzenburg bis Lengfurt seien vom 11. April bis 23. April und die Schleusen Rothenfels bis Viereth vom 10. April bis 26. April außer Betrieb, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main am Montag in Aschaffenburg mit.

Die Mainschleusen werden demnach alle sechs Jahre inspiziert. Dafür würden jedes Jahr einige Anlagen leer gepumpt, hieß es. In diesem Jahr seien es acht. Nachdem diese trockengelegt seien, werden sie auf Schäden untersucht. Vereinzelt werden auch neue Schleusentore eingesetzt.

