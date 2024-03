Mehrere Kommunen noch ohne Gelbe Säcke

In Zeiten wachsenden Umweltbewusstseins haben zahlreiche Kommunen trotzdem kein Abholsystem für Plastikmüll. Die jeweiligen Verbände haben ihre Gründe dafür - aber die Zahlen scheinen eindeutig.

In den meisten Kommunen in Bayern wird der Plastikmüll in Gelben Säcken oder der Gelben Tonne abgeholt - aber noch nicht in allen. Das prominenteste Beispiel: München. Während die bayerische Landeshauptstadt mit einem Anfang des Jahres gestarteten, zweijährigen Pilotprojekt aber herauszufinden versucht, ob das dortige System mit Wertstoffinseln eine gute Idee ist, wollen andere Kommunen wie die Landkreise Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Fürstenfeldbruck, Miesbach, Regen, Rosenheim, Passau und Traunstein sowie die Städte Memmingen, Passau, Rosenheim und Weiden an diesem umstrittenen Bringsystem festhalten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt.

Dabei sprechen die Zahlen auf den ersten Blick eine ziemlich deutliche Sprache: Die Landeshauptstadt München, die Verpackungen bislang in Depotcontainern sammelt, zu denen Verbraucher sie bringen müssten, erfasst laut dem Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen (VBS) nur rund 5,7 Kilo Leichtverpackungen pro Kopf und Jahr und damit drastisch weniger als der bundesweite Durchschnitt von 32 Kilo.

„Ein Bringsystem hat sich bei Verpackungen nicht bewährt“, sagt VBS-Geschäftsführer Rüdiger Weiß. München sei „bundesweites Schlusslicht in Sachen Pro-Kopf erfasster Verpackungsabfälle“. Sein Fazit: „Man muss es den Bürgern möglichst einfach machen, und das heißt haushaltsnahe Sammlung.“

In Regionen, die bislang auf ein Abholsystem verzichten, sieht man das aber bisweilen anders. Ein Sprecher des Landratsamtes Traunstein betont, dass es dort „seit über 30 Jahren ein gut funktionierendes und flächendeckendes Wertstoffhofsystem“ gebe, „das sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird“. In den Landkreisen Regensburg und Pfaffenhofen führte die geplante Umstellung sogar vor Gericht, weil die Abfallunternehmen sich gegen ein Holsystem wehrten.

