Mehrere Kilo Marihuana im Kofferraum

Marihuana

Bei einer Kontrolle in Unterfranken hat die Polizei mehrere Kilogramm Marihuana im Kofferraum eines Autos gefunden und drei Männer festgenommen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, sitzen die Verdächtigen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittler kontrollierten den Wagen demnach am Montagabend auf der Autobahn 3 bei Biebelried (Landkreis Kitzingen).

Nach dem Fund der Drogen im zweistelligen Kilobereich nahmen sie den 24 Jahre alten Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 35 und 27 Jahren vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter erließ später Haftbefehl.

