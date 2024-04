Mehrere Kilo Drogen in zwei Wohnungen in München gefunden

Bei Durchsuchungen haben Beamte mehrere Kilo Drogen in den Wohnungen von zwei Männern in München gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei einem 28-Jährigen am Dienstag etwa rund acht Kilo Marihuana, sieben Kilo Haschischplatten sowie eine Gaspistole, mehrere Tausend Euro Bargeld und Hilfsmittel zum Drogenhandel entdeckt. Bei einem 20-Jährigen fanden die Beamten Haschisch und Kokain im zwei- bis dreistelligen Grammbereich sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

