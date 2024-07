Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Scheunenbrand

Feuerwehr - Ein Landwirtschaftshalle in Oberfranken hat gebrannt. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine Scheune in Oberfranken brennt. Der Schaden ist nach ersten Schätzungen hoch.

Beim Brand einer Scheune in Oberfranken ist laut ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, sagte eine Polizeisprecherin. In der Halle in Regnitzlosau (Landkreis Hof) standen demnach vor allem landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte.

Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Kripo Hof ermittelte und suchte nach Zeugen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Nachmittag an.

