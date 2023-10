Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Geschäft

Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei dem Brand eines Geschäfts in München ist ein Schaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldeten mehrere Zeugen am Donnerstag Flammen in dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand im ersten Obergeschoss des Ladens. Um auszuschließen, dass sich der Brand weiter ausbreitete, öffneten die Einsatzkräfte das Dach an zwei Stellen.

Bei dem Brand wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Freitag an.

