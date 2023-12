Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Garagenhallenbrand

Feuerwehr - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei dem Brand einer Garagenhalle einer Firma im Allgäu sind mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Flammen griffen auch auf eine Werkstatt und ein unbewohntes Wohnhaus über. Brandursache soll ein technischer Defekt an einem Traktor sein, der mit anderen Fahrzeugen in der Halle stand.

Eine Fußgängerin bemerkte den Brand am Freitagmorgen in Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu). Die Mitarbeiter der Firma versuchten noch, die Fahrzeuge zu retten, mussten aber aufgeben. Der Schaden wird auf mindestens 750.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:231201-99-148406/2