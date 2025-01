Mehrere Glätteunfälle in Niederbayern

Glatte Straßen führen zu mehreren Unfällen - in den meisten Fällen bleibt es bei leichten Verletzungen und Blechschäden. Das Auto einer Mutter mit ihrem dreijährigen Kind überschlägt sich.

Bei Glätteunfällen sind in Niederbayern mehrere Menschen verletzt worden. Im Landkreis Passau überschlug sich das Auto von einer Mutter und ihrem kleinen Kind. In Patersdorf (Landkreis Viechtach) erlitten nach Polizeiangaben drei Menschen leichte Verletzungen.

Bei einem ersten Unfall in Patersdorf stieß ein Lastwagen mit einem Auto zusammen und schob dieses dabei auf einen weiteren Lastwagen auf der Gegenfahrbahn. Sowohl der 31 Jahre alte Autofahrer als auch ein 42-jähriger Fahrer eines Lastwagens wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem weiteren Unfall in Patersdorf musste ein 48-Jähriger mit seinem Auto anhalten, als ein Lastwagen wegen Glätte liegenblieb. Ein Traktor geriet daraufhin ins Rutschen und das Fahrzeug kollidierte frontal mit dem stehenden Auto. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bundesstraße 85 musste bis mittags komplett gesperrt bleiben.

Mehrere Unfälle im Landkreis Passau

Im Landkreis Passau registrierte die Polizei ebenfalls mehrere Unfälle: In Vilshofen an der Donau überschlug sich das Auto einer 34-Jährigen, die zusammen mit ihrem dreijährigen Kind unterwegs war. Beide erlitten Prellungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ob die glatte Fahrbahn die Ursache war, wird geprüft.

In Hofkirchen geriet ein Auto aufgrund der Glätte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Der 42-jährige Beifahrer des zweiten Autos wurde dabei leicht verletzt. Und in Eging am See rutschte am Dienstag ein Auto über den Gehweg in eine Grundstücksbepflanzung. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt.

