Großeinsatz im Industriegebiet Wackersdorf (Landkreis Schwandorf): Auf dem Gelände des Chemieunternehmens Eckart an der Boschstraße ist es am Samstagvormittag zu mehreren Explosionen und einem Brand im Silokomplex gekommen – mit ungeheuren Ausmaßen. Was genau passiert ist und wie der Einsatz ablief.