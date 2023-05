Mehrere Durchsuchungen: SEK im Einsatz

Polizisten - Polizisten stehen zusammen bei einem Einsatz. - Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Drei Gebäude im Landkreis Altötting und eines im Landkreis Passau sind von der Polizei durchsucht worden - im Einsatz war unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Grund dafür sei eine Schlägerei in einem Club in Töging am Inn gewesen, bei der seit Februar wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, wie ein Polizeisprecher sagte.

Im Antrag der Staatsanwaltschaft kam es am Dienstagmorgen in Töging am Inn zu den Durchsuchungen. Insgesamt waren knapp 100 Einsatzkräfte beteiligt. Festnahmen gab es ersten Erkenntnissen nach nicht.

Mehr Details konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen. Zuvor berichteten mehrere Medien.

© dpa-infocom, dpa:230523-99-794267/4