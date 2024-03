Mehrere Bewohner bei Brand in Seniorenheim verletzt

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im oberbayerischen Bad Reichenhall sind am Dienstag zwei Bewohner verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 77-Jähriger mit schweren Brandverletzungen sei per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Ein zweiter Bewohner habe leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wurden insgesamt acht Bewohner und Mitarbeiter wegen möglicher Rauchvergiftungen zur weiteren Überwachung in eine angrenzende Klinik gebracht. Die Brandursache blieb laut Polizei zunächst unklar.

Den BRK-Angaben zufolge war das Feuer in einem Zimmer im zweiten Stock der Einrichtung ausgebrochen. Laut Polizei war der Brand schnell unter Kontrolle, sodass sich das Feuer nicht auf andere Zimmer ausbreiten konnte. Laut einem BRK-Sprecher waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem mehrere Kranken- und Rettungswagen. Kripo und Staatsanwaltschaft ermittelten zur genauen Brandursache.

