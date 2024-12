Mehrere Autos stoßen in Oberbayern zusammen - ein Toter

Am Morgen kommt es zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 304. Diese wird in beide Richtungen gesperrt. Drei Menschen werden verletzt, ein Mann stirbt im Krankenhaus.

Ein Mann ist nach einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Bundesstraße 304 in Oberbayern gestorben. In einer Rechtskurve bei Altenmarkt an der Alz (Landkreis Traunstein) war ein 54-Jähriger aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenspur gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit seinem Auto gegen das eines 67-Jährigen. Beide Wagen standen daraufhin quer auf der Straße. Ein 20-Jähriger sowie eine 59-Jährige seien dann auf je eines der beiden Fahrzeuge aufgefahren.

Der eingeklemmte 67-Jährige wurde aus seinem Auto befreit, wie es weiter hieß. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurz darauf an seinen Verletzungen starb. Die drei anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Der insgesamt entstandene Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße wurde um den Unfallort in beide Richtungen gesperrt und nach rund dreieinhalb Stunden wieder freigegeben.

