Mehr Wetterglück für „Klassik am Odeonsplatz“ an Tag zwei

Klassik am Odeonsplatz

Das Musikspektakel „Klassik am Odeonsplatz“ zieht jedes Jahr Tausende Zuschauer in die Münchner Innenstadt. Nach einem Abbruch wegen eines Unwetters hat das Publikum an Tag zwei mehr Glück.

Tausende Zuschauer sind zum Open-Air-Event „Klassik am Odeonsplatz“ in die Münchner Innenstadt gekommen. Nachdem das Konzert am Freitag wegen eines Unwetters mittendrin abgebrochen werden musste, hatte das Publikum - darunter Schauspielerin Uschi Glas, Musiker Leslie Mandoki und Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), am Tag darauf mehr Glück. Erst kurz vor Ende des Konzertes begann es zu tröpfeln. Da verließen einige dann doch fluchtartig ihre Plätze, während die Zugabe noch lief.

Vorher hatten die Zuschauer bei bedecktem Himmel aber ohne den unwetterartigen Regen vom Vortag den Klängen der Münchner Philharmoniker mit ihres designierten Chefdirigenten Lahav Shani gelauscht. Das Orchester präsentierte unter anderem gemeinsam mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter Filmmusik von John Williams. Mutter hieß Shani in München willkommen und sprach auch kurz über die Konzerthausdebatte in der bayerischen Landeshauptstadt. Im Vorfeld des Konzertes hatte Mutter die Kulturpolitik der Staatsregierung kritisiert.

Nach Angaben einer Sprecherin hatte das Event in seiner Geschichte erst einmal - nämlich im Jahr 2007 - wegen schlechten Wetters abgebrochen werden müssen, 2010 wurde es komplett abgesagt. Gelegentlich sei außerdem die Pause verkürzt worden, um einem Unwetter zu entgehen.

8000 Menschen haben bei „Klassik am Odeonsplatz“ pro Abend Platz. Auch in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung, die seit dem Jahr 2000 immer an einem Juli-Wochenende stattfindet, stets ausverkauft.

