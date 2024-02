In Bayern werden derzeit 264.000 Schafe gehalten. Dies bedeute im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,1 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Die Tiere werden von rund 2000 Bauern gehalten. Im langjährigen Vergleich ist der Schafbestand jedoch zurückgegangen: 2013 grasten im Freistaat noch 274.000 Schafe. Das bedeutet einen Rückgang um 3,6 Prozent. Die Zahl der Halter ging im selben Zeitraum um 13,9 Prozent zurück.

© dpa-infocom, dpa:240223-99-94212/2