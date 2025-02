Die Fallzahlen in der Kinder- und Jugendpsychologie sind explodiert. Im Bezirkskrankenhaus Passau wird es daher 26 statt wie bisher vorgesehen 20 Planbetten für junge Patienten mit psychischen Problemen geben. Der Bezirksausschuss beschloss dies in Mainkofen (Landkreis Deggendorf). Die Behandlungszahlen steigen und es solle in absehbarer Zeit einen zweiten Chefarzt geben, der die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Passau sowie die Institutsambulanzen leiten wird.