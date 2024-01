Mehr Besucher im Museum der Bayerischen Geschichte

Fast 246.000 Menschen haben im Jahr 2023 das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg besucht. Das bedeutet einen Zuwachs um gut 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Museumsdirektor Richard Loibl am Donnerstag sagte. Das dem Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg angegliederte Museum wurde 2019 eröffnet. Insgesamt wurden seither gut eine Millionen Besucher gezählt. Das fünfjährige Bestehen soll im Juni mit einem „Fest der Kultur“ gefeiert werden.

Zudem sind neben der Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn besonders macht“ Sonderausstellungen vorgesehen, etwa vom 22. März 2024 bis 2. Februar 2025 die Schau „Weltenbrand! Bayern im Ersten Weltkrieg“. Die diesjährige bayerische Landesausstellung findet den Angaben nach von 7. Mai bis 3. November im Diözesanmuseum in Freising statt. Das Motto lautet „Tassilo, Korbinian und der Bär - Bayern im frühen Mittelalter“.

