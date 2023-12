Mehr Azubis im bayerischen Handwerk

Fleischerei - Bratwürste werden in einer Fleischerei vor dem Brühen auf eine Stange gehängt. - Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Im bayerischen Handwerk haben dieses Jahr 27.800 Menschen eine Ausbildung begonnen - ein Prozent mehr als im Vorjahr. Seit dem Start des Ausbildungsjahrs im September seien noch rund 7000 Lehrverträge dazugekommen. „Das zeigt: Der Einstieg in den Beruf ist jederzeit möglich“, sagte der Präsident des Bayerischen Handwerkstages, Franz Xaver Peteranderl, am Freitag.

Für die neuen Lehrlinge am begehrtesten ist heuer die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Das Handwerk bildet in rund 130 Berufen aus. Peteranderl sagte: „Mit einer abgeschlossenen Lehre und anschließender Weiterbildung stehen alle Türen offen. In den kommenden Jahren benötigen rund 22.000 Handwerksunternehmen im Freistaat eine neue Chefin oder einen neuen Chef.“

