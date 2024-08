Mehr als 500 Kinder im vergangenen Jahr adoptiert

Die Zahl der Adoptionen in Bayern ist 2023 leicht gesunken. Für das relativ niedrige Niveau von Adoptionen in Deutschland gibt es Gründe.

525 Kinder sind im vergangenen Jahr in Bayern adoptiert worden. Nach Angaben des Landesamts für Statistik in Fürth adoptierte in den meisten Fällen (82,5 Prozent) ein Stiefelternteil das Kind. Unter Dreijährige bildeten demnach die größte Gruppe unter den adoptierten Kindern.

Die Gesamtzahl der Adoptionen in Deutschland liegt dem Statistischen Bundesamt zufolge seit 15 Jahren relativ stabil auf niedrigem Niveau. Ein Grund dafür ist laut der Fachleute, dass die sogenannten Fremdadoptionen zurückgehen - also Adoptionen durch Menschen, die weder Stiefeltern noch Verwandte des Kindes sind. Ursache dafür sind demzufolge die Fortschritte in der Reproduktionsmedizin.

Im Vergleich zu 2022 ging die Zahl der Adoptionen in Bayern nach Angaben des Landesamts im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent leicht zurück. Nur bei 15 Prozent der Adoptionen 2023 bestand kein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Adoptiveltern und den Minderjährigen.

