In Nürnberg haben Unbekannte am Nordostbahnhof mehr als 30 Graffiti mit Bezug zum Gaza-Krieg gesprüht. Die Graffiti mit schwarzer und weißer Farbe zeigen unter anderem die Schriftzüge „Free Palestina“ und „No War“, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

Sie wurden etwa an Scheiben und Betonwänden einer Bushaltestelle und eines U-Bahnhofs sowie an den Trennwände der Außenbestuhlung eines Restaurants angebracht. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

