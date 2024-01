Mehr als 3,5 Millionen sehen Beckenbauer-Abschied im TV

Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben am Freitagnachmittag die Trauerfeier für Franz Beckenbauer im Fernsehen verfolgt. Die Veranstaltung in der Münchner Allianz Arena zum Abschied von der am 7. Januar gestorbenen Fußball-Legende wurde von mehreren Sendern parallel übertragen.

Allein 2,56 Millionen schauten die Trauerfeier bei der ARD und sorgten nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders für einen Marktanteil von 21,3 Prozent. Weitere 1,07 Millionen sahen bei RTL und dem zur Sendergruppe gehörenden Ableger ntv zu. Live-Übertragungen boten auch die TV-Sender Welt, Sky, DAZN und DF1 an.

