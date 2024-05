Mehr als 200 Unwettereinsätze in Nürnberg

Unwetter mit Starkregen, Blitz und Donner haben allein in der Stadt Nürnberg zu mehr als 200 Einsätzen geführt. In der „Akutphase“ am Donnerstagabend seien 560 Notrufe in der Leitstelle eingegangen, insgesamt seien es bis in die Nacht hinein mehr als 700 gewesen, wie die Nürnberger Feuerwehr am Freitag mitteilte. Es wurden insgesamt 237 Unwetter-Einsätze gezählt.

Bayerns Ministerpräsident - und Nürnberger - Markus Söder (CSU) schickte per Nachrichtendienst X (früher Twitter) einen großen Dank „an alle Einsatzkräfte aus der Stadt und dem gesamten Umland. Sie waren bis in die Nacht für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unterwegs“.

