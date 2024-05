Mehr als 2,5 Kilo Kokain in Kleintransporter entdeckt

Mehr als 2,5 Kilogramm Kokain haben Fahnder der Grenzpolizei bei einer Verkehrskontrolle in Oberbayern gefunden. Wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß, hatten die Beamten am Sonntag auf der A8 bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) Veränderungen an der Karosserie eines Kleintransporters festgestellt. In einem eigens für den Transport geschaffenen Versteck hätten sie die Drogen entdeckt. Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 40 Jahre alten Fahrer.

