Mehr als 1500 neue Polizisten und Polizistinnen vereidigt

Polizei Bayern - Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Mehr als 1500 neue Polizistinnen und Polizisten für Bayern sind am Samstag in Nürnberg vereidigt worden. Mit den nun insgesamt 45.000 Stellen habe die Bayerische Polizei einen neuen Höchstwert im Personalbestand erreicht, erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut einer Mitteilung vom Samstag. Auch der Sach- und Bauhaushalt habe demnach in diesem Jahr mit 609 Millionen Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Das Geld wurde in den vergangenen Jahren unter anderem für neue Uniformen, Streifenwagen, Dienstwaffen und Schutzausrüstung verwendet.

Zu der Vereidigung waren etwa 7000 Gäste erschienen. Darunter auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Festrede hielt. Mit der Ablegung des Eides können die neuen Beamten nun ihren Dienst an den Ausbildungsstandorten der Bereitschaftspolizei Dachau, Eichstätt, Königsbrunn, Nürnberg, Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg und Würzburg sowie an den Hochschulen Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg fortsetzen.

