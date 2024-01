Mehr als 1000 Traktoren bei zentraler Protestveranstaltung

Bauernproteste - Augsburg - Mit hunderten Traktoren nehmen Landwirte an einer Kundgebung auf dem Plärrer in der Stadt teil (Aufnahmen mit einer Drohne). - Foto: Peter Kneffel/dpa

Bundesweit sind seit Montag Landwirte mit ihren Schleppern unterwegs, um zu protestieren. In Augsburg musste die Polizei kurzfristig die Demonstrierenden umleiten - es waren zu viele Traktoren.

Mit mehr als 1000 Traktoren haben am Mittwoch Landwirte in Augsburg gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung demonstriert. Die Bäuerinnen und Bauern kamen zu der zentralen Versammlung in der Aktionswoche des Bayerischen Bauernverbandes auf dem Volksfestgelände am Plärrer zusammen. Die Teilnehmer waren schon Stunden zuvor mit ihren Schleppern teils in Kolonnen in die Stadt gefahren.

Da der Platz in der Stadtmitte nicht für alle Trecker ausreichte, organisierte die Polizei kurzfristig Ausweichstellplätze am Stadion des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. „Das Plärrergelände ist voll“, berichtete das Polizeipräsidium. Mit Bussen wurden die Teilnehmer von dem Stadion zur Kundgebung gefahren. Die Beamten setzten auch einen Hubschrauber ein, um den Protest aus der Luft besser koordinieren zu können.

Mehrere Redner waren bei der Kundgebung in Augsburg angekündigt. Zudem waren am dritten Tag der Aktionswoche auch in mehreren anderen bayerischen Bezirken Protestfahrten und Kundgebungen geplant.

Am Montag hatten die Aktionen der Bäuerinnen und Bauern bundesweit begonnen, fast überall gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Allein in Bayern beteiligten sich bislang Zehntausende an den Demos.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

© dpa-infocom, dpa:240109-99-546048/3