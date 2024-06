Mehr als 100 Starkregen-Einsätze im Landkreis Miesbach

Wegen heftigen Starkregens und aus Sorge vor Überschwemmungen haben am Montagnachmittag etwa 100 Menschen im oberbayerischen Landkreis Miesbach ihre Häuser verlassen. Angeordnete Evakuierungen seien bisher aber nicht absehbar, teilte das Landratsamt in Miesbach mit. Zwei Turnhallen im Landkreis seien für den Fall der Fälle dennoch vorbereitet worden. Insgesamt seien Rettungskräfte im Zusammenhang mit dem Starkregen am Montag im Landkreis 118 Mal im Einsatz gewesen.

Die Behörde riet Einwohnern und Einwohnerinnen des Landkreises, nicht unbedingt nötige Autofahrten zu vermeiden und sich von Gewässern fernzuhalten.

