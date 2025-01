Baustelle an Brenner Luegbrücke: Mega-Staus im Ferienverkehr waren wohl nur ein Vorgeschmack

Der Brenner, der jedes Jahr von zwölf Millionen Autos und 2,5 Millionen Lkw in Richtung Italien und Österreich befahren wird, ist zum ultimativen Nadelöhr geworden. Seit 1. Januar läuft auf der maroden, 1,8 Kilometer langen Luegbrücke im Tiroler Wipptal der Verkehr nur noch auf einer Spur, da das in die Jahre gekommene Bauwerk saniert und erneuert werden muss. Und seither kommt es täglich zu massiven Staus, die auch ein Passauer, der den Jahreswechsel in seiner Ferienwohnung am Gardasee verbrachte, gehörig zu spüren bekam.