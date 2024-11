Mediziner soll 79-Jährigem Morphium ohne Indikation verabreicht haben

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat Anklage wegen Mordes gegen einen früheren niederbayerischen Oberarzt erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, besteht der dringende Tatverdacht, dass der Mediziner einem 79-jährigen Patienten ohne medizinische Veranlassung „ein Morphin verabreicht und diesen hierdurch getötet“ habe.









Der Todesfall ereignete sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits im Juli 2022. Seit April 2024 sitzt der Mediziner in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen gegen den Mediziner in diesem Fall laufen bereits seit Juli 2023. Gegenstand der Ermittlungen sind, wie die Staatsanwaltschaft selbst mitteilte, mehrere Todesfälle in dem betroffenen Krankenhaus. Mitarbeiter der Intensivstation, so heißt es weiter, hätten diese als „bedenklich eingestuft“. Wie die Ermittler weiter betonen, beziehe sich die jetzt erhobene Anklage ausschließlich auf den Tod des 79-Jährigen durch das Morphin. „Die übrigen angezeigten Todesfälle sind weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es weiter.





Vorwurf der Heimtücke





Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Regensburg dem Mediziner vor, entgegen medizinischer Indikation am 8. Juli 2022 das Absetzen der bisherigen Medikation und das Anschließen des Patienten an einen sogenannten Perfusors veranlasst zu haben. Über diesen soll Morphin verabreicht worden sein, der Oberarzt soll dies angeordnet haben. Anschließend, so die Ermittler weiter, soll der Beschuldigte „selbst die Dosierung derart erhöht haben, dass diese in absehbarer Zeit zum Tode des Patienten führen musste“. Daraufhin sei der Patient in der Nacht verstorben. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage übrigens vom Mordmerkmal der Heimtücke aus niederen Beweggründen aus.





Gutachten in Auftrag gegeben





Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, mussten die Ermittler insbesondere die Frage klären, „ob es aus medizinischer Sicht indiziert war, die ursprüngliche kurative Behandlung des Patienten auf eine palliative Versorgung umzustellen“. Die Ermittler haben beim Rechtsmedizinischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses habe laut den Ermittlern zum Ergebnis gehabt, dass es keine medizinische Indikation für die Änderung des Therapiezieles hin zu einer Palliativbehandlung gegeben hätte. „Auch sei die Gabe von Morphin vorliegend nicht veranlasst gewesen und habe zum Tode des Geschädigten geführt“, schreiben die Ermittler weiter.





Unschuldsvermutung gilt weiter





Die Staatsanwaltschaft betont, dass für den Angeschuldigten weiterhin die Unschuldsvermutung gilt. Er selbst gibt an, sich an den Fall nicht mehr erinnern zu können, wie die Behörde mitteilt. Zudem habe er selbst zwei Gutachten vorgelegt, die zum entgegengesetzten Ergebnis kamen: Dass die Verabreichung des Morphiums nämlich medizinisch angezeigt war. Das Landgericht Regensburg wird nun über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entscheiden müssen. Dem Landgericht liegt eine weitere Anklage vor, die bereits im Oktober 2023 erhoben wurde.



Demnach wird dem Mediziner vorgeworfen, durch „Aussetzung mit Todesfolge“ den Tod einer Klinik-Mitarbeiterin verantwortet zu haben. Die 23-Jährige hatte sich ein Schmerzmittel während des Dienstes verabreichen lassen und war in der Nacht von 14. auf 15. Dezember 2021 in der Notaufnahme des Krankenhauses verstorben. Wie die Staatsanwaltschaft Landshut mitteilte, ermittelt die Behörde in einem weiteren Fall wegen fahrlässiger Tötung. Dieser Fall soll sich in einem anderen niederbayerischen Krankenhaus zugetragen haben. Wie die Staatsanwaltschaft in Landshut gegenüber der Mediengruppe Bayern mitteilte, habe sich dieser Verdacht aufgrund der anderen Ermittlungen wegen ungeklärter Todesfälle ergeben. Auch hier gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.





Weitere Ermittlungen





Der Klinikbetreiber selbst hatte bisher im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen keine Stellungnahme abgebenen. Wie die Staatsanwaltschaft der Mediengruppe Bayern gegenüber bestätigte, prüfen die Ermittler auch, ob sich Klinik-Verantwortliche strafbar gemacht haben.