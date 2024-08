Menschen in Europa: Eine große Bühne für große Diskurse

Die Reihe MENSCHEN in EUROPA findet heuer von 1.10. bis 21.11. im Medienzentrum der Mediengruppe Bayern statt – unter anderem mit Dr. Markus Söder, Sarna Röser, Prof. Clemens Fuest und Tobias Moretti.









Wenn Boris Pistorius über die Phase des Umbruchs innerhalb Europas reflektiert, Vertreter von Google, Microsoft und der Deutschen Presseagentur mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten über die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz diskutieren, die wirtschaftliche Situation Deutschlands genau unter die Lupe genommen wird und Zukunftsvisionen geschaffen werden, dann geht es im Medienzentrum der Mediengruppe Bayern heiß her. Die Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA verwandelt das Atrium des Medienzentrums das 28. Mal zu einer Plattform für Diskussionen mit hochkarätigen Gästen über aktuelle Themen. Das erwartet Sie ab Anfang Oktober bis Ende November in Passau:





Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen?





Gleich zum Auftakt widmet sich das erste Podium am Dienstag, 1. Oktober, dem brisanten Thema der Künstlichen Intelligenz (KI). Seit Chat GPT und Co. ist das Thema nicht mehr wegzudenken. Die einen finden die Entwicklung beängstigend, die anderen sehen die gewinnbringenden Potenziale, die die Systeme mit sich bringen. Wie KI die Arbeitslandschaft in den Bereichen der Medien und der Wirtschaft prägen wird, darüber diskutieren Dr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident, Philipp Justus, Country Manager Germany und Vice President Central Europe bei Google Deutschland, Sven Gösmann, Chefredakteur dpa Deutschen Presse-Agentur und Magdalena Rogl, Leiterin Diversity und Inclusion bei Microsoft Deutschland unter der Moderation von Kai Diekmann, ehemaliger Chefredakteur der BILD-Zeitung.





Bürokratie, Stagnation, Migration: Wirtschaft im Krisenmodus

„Made in Germany“ und „German Mittelstand“, weltweit bekannte Begriffe, die auf die Qualität und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft verweisen. Doch der globale Wettbewerb ist hart und Deutschland macht es Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht einfach, innovativ und zukunftsfähig zu agieren. Wie vermeiden wir eine Krise und bewegen uns wieder tendenziell an die Spitze? Darüber beraten am Donnerstag, 24. Oktober, die Wirtschaftsexperten Prof. Dr. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, und Sarna Röser, Familienunternehmerin, Aufsichtsrätin, Initiatorin UiB und ehemalige Bundesvorsitzende des Verbands die Jungen Unternehmer mit Armin Laschet, MdB. Die Moderation übernimmt der deutsche Journalist Michael Krons.





Abenteuer Bauernhof – Ein tierischer Spaß mit affenstarker Musik

Am Sonntag, 27. Oktober, tanzen unter anderem die Schweine im Saustall und ein Traktor fährt in einem Affenzahn über das Feld. „Auf dem Bauernhof“ ist ein Mitmachkonzert für die ganze Familie, das der Verein mini.musik - Große Musik für kleine Menschen aus München aufführen wird. So wird den Kindern der Zugang zur klassischen, aber auch zur Volksmusik spielerisch nähergebracht. Die BR-Moderatorin Uta Sailer führt die Kinder durch das Programm, das von Mozart, über Bartók bis zu Copland führt.





Gesellschaft und Werte im Wandel





Globale Krisen hinterlassen Spuren, nicht zuletzt in den Werten einer Gesellschaft, die sich im Lauf der Zeit stetig wandeln. Navid Kermani, deutscher Schriftsteller und Publizist, hat auf einer umfassenden Reisedurch Afrika eine andere Gesellschaft, ihre Kultur und ihre Werte kennengelernt und wird seine Sicht in einer Diskussion mit Prof. Dr. Dr. Michel Friedman, Jurist, Philosoph und Buchautor sowie Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, am Mittwoch, 6. November, miteinbringen. ARD und BR Correspondent, Anchor und Author Natalie Amiri moderiert das Podium.





Krisen, Kriege und kein Ende – Europa im Umbruch





Die politische Lage in und um Europa ist angespannt. Der Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine liegt bereits über zwei Jahre zurück und es scheint noch immer kein Ende in Sicht zu sein, die Konflikte in Nahost sind nach wie vor grausam und die Vereinigten Staaten von Amerika stecken in einem Wahlkampf, der innerhalb des Landes massiv polarisiert und von dessen Folgen auch Europa betroffen sein wird. Am Montag, 18. November, wird sich Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung und MdB, in einem Gespräch mit Theo Koll, Journalist und ehemaliger Leiter des ZDF Hauptstadtstudios über die derzeitige Lage, Krisenkommunikation und die Sicherheitspolitik hierzulande unterhalten. Die Podiumsdiskussion findet in Kooperation mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen statt.





Tobias Moretti – Leben und Engagement





Das Schlusslicht bildet am Donnerstag, 21. November, die PNP-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ zusammen mit der CONCORDIA Sozialprojekte Stiftung Deutschland zugunsten der Kinder in der Republik Moldau. Der österreichische Schauspieler Tobias Moretti, bekannt durch seine Hauptrolle in der Kultserie Kommissar Rex, ist heuer der Botschafter und wird in einer Gesprächsrunde mit Dr. Antonia Rados, Reporterin, über sein Leben und persönliches Engagement an zahlreichen sozialen Projekten reden. Dr. Vera Russwurm, Fernsehmoderatorin und Journalistin übernimmt die Moderation.





Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. September, weitere Informationen finden Sie online unter: www.menschen-in-europa.de