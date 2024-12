Medienberichte: Angeblich schwerer Einbruch bei Karl-Heinz Rummenigge

Laut Medienberichten soll in ein Haus von Karl-Heinz Rummenigge in Grünwald bei München eingebrochen worden sein. Von Rummenigge selbst gibt es bislang keine Stellungnahme. − Foto: Christian Charisius, dpa

Mehrere deutsche Medienhäuser bringen einen Einsatzbericht des Polizeipräsidiums München über einen schweren Einbruch in ein Anwesen in Grünwald (Landkreis München) in Verbindung mit dem Namen von Karl-Heinz Rummenigge.









Wie mehrere Medien berichten sei der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München angeblich Opfer jenes Einbruchs geworden, der sich am Mittwochabend ereignet hat. Die Polizei München schreibt in ihrem Bericht – ohne Namen zu nennen –, dass der oder die bislang unbekannten Täter „gewaltsam über eine Balkontür in ein Haus eingedrungen“ seien, dort Räume durchsucht hätten und danach die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen hätten. Das Kommissariat 53 habe die weiteren Ermittlungen übernommen, so die Polizei abschließend.





Polizeipräsidium München: Beute „mehrere Tausend Euro“ wert





Den Wert des Diebesguts beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die „Bild“ will wiederum wissen, dass es sich um „Beute im Wert von 250.000 Euro“ handele.



Das Polizeipräsidium München wollte am Donnerstagabend auf Anfrage der Mediengruppe Bayern keinen weiteren Kommentar zur Sache abgeben. Auch von dem angeblichen Einbruchsopfer Karl-Heinz Rummenigge gab es zunächst keine Stellungnahme.

