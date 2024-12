Medienbericht: Anschlag auf Augsburger Christkindlesmarkt vereitelt – Verdächtiger festgenommen

Ein Asylbewerber hatte Medienberichten zufolge einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Augsburg geplant und stand wohl in Kontakt zu IS-Mitgliedern. Den Markt habe er bereits ausgespäht. Nun wurde der Mann offenbar festgenommen.









Wie die Springer-Medien Welt und Bild berichten, soll ein irakischer Asylbewerber (37) einen Terror-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Augsburg geplant haben. Der Beschuldigte wurde demnach am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Augsburg festgenommen und befinde sich nun in Abschiebehaft. Dem Bericht zufolge soll der Mann im Zuge einer mutmaßlichen Ausspähaktion Fotos des Christkindlesmarktes gemacht haben.



„Aus dem Umfeld von Sicherheitsbehörden habe es demnach geheißen, dass der Asylbewerber im Zuge einer mutmaßlichen Ausspähaktion Fotos vom Weihnachtsmarkt gemacht hatte. Er sei zudem schon im Fokus von Ermittlern gewesen, weil er mit IS-verherrlichenden Einträgen in den sozialen Medien aufgefallen war. Wegen der möglichen Gefahr eines Anschlags griffen die Ermittler zu“, schreibt die Bild.



Der Hinweis auf den mutmaßlichen Terroristen hätten die deutschen Sicherheitsbehörden demnach von einem ausländischen Nachrichtendienst erhalten.

