Medien: Tel vor Abschied beim FC Bayern

Im März 2024 hatte Mathys Tel seinen Vertrag beim FC Bayern noch langfristig verlängert. Nun will der 19-jährige Franzose laut Medienberichten den Rekordmeister aus München doch verlassen.

Bayern Münchens Sturm-Talent Mathys Tel steht nach Medienberichten vor einem Wechsel zu einem anderen Verein. Der 19-jährige Franzose will nach Informationen des TV-Senders Sky und des Transferexperten Fabrizio Romano den deutschen Fußball-Rekordmeister noch in diesem Winter verlassen. Unter anderem soll der FC Chelsea an einem Transfer des jungen Stürmers interessiert sein. Tel kam in dieser Bundesligasaison beim FC Bayern nur zu acht Einsätzen.

Tel hatte im März des vergangenen Jahres seinen bis 2027 datierten Vertrag bei den Bayern bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Erst vor Kurzem teilte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund mit, dass der Verein mit dem jungen Franzosen plane: „Das klare Ziel von uns allen Beteiligten ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran.“ Auch Sportvorstand Max Eberl sagte zuvor, dass man keine Ausleihe des Franzosen plane. Tel war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach München gewechselt.

