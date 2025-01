Medien: Hertha will Ingolstadts Grönning

Fußball Symbolbild - Hertha BSC ist an Ingolstadts Torjäger Sebastian Grönning interessiert. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Hertha BSC ist auf der Suche nach einem Stürmer. Laut Medienberichten sind die Berliner an Ingolstadts Sebastian Grönning interessiert. Der Däne schlägt in der 3. Liga voll ein.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Angreifer Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt interessiert. Der Däne sei in engem Austausch mit der Hertha und schon zu Gesprächen sowie Untersuchungen in Berlin gewesen, hieß es. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung.

Der 27-Jährige ist derzeit mit 13 Treffern Top-Torschütze der 3. Liga. Er könnte im Sturm die Lücke füllen, die im vergangenen Sommer durch den Abgang des Zweitliga-Torschützenkönigs Haris Tabakovic entstanden ist. Der 30-Jährige war zum Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gewechselt.

Der Vertrag von Grönning läuft dem Vernehmen nach im Sommer aus. Spätestens dann soll er laut „Bild“ zur Hertha kommen. Grönning wäre dann ablösefrei zu haben. Ingolstadt hatte den Profi zu Beginn des vergangenen Jahres vom spanischen Club CD Castellón verpflichtet. Bei den Schanzern schlug der Mittelstürmer voll ein.

