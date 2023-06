Medien: FC Bayern an Napolis Verteidiger Kim interessiert

Bayern München - FC Villarreal - Pau Francisco Torres von Villarreal feiert nach dem Spiel. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern München soll am südkoreanischen Verteidiger Min-Jae Kim interessiert sein. Wie mehrere Medien am Donnerstag berichten, soll der 26-Jährige vom italienischen Meister SSC Neapel Teil der Transferüberlegungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters sein. So wäre der Innenverteidiger ein möglicher Ersatz für Lucas Hernández, der wohl zu Paris Saint-Germain wechseln will. Nach Informationen von Sport1 steht auch der spanische Nationalspieler Pau Torres vom FC Villarreal auf der Bayern-Liste. Konkrete Verhandlungen soll es aber mit beiden Profis noch nicht gegeben haben.

Kim war vor einem Jahr von Fenerbahçe Istanbul nach Neapel gewechselt und etablierte sich dort umgehend als Stammspieler. In der italienischen Liga sowie in der Champions League absolvierte er fast jedes Spiel von Beginn an. Der ebenfalls 26-jährige Torres zählt seit Jahren zu den Stammverteidigern von Villarreal und ist wie Hernández Linksfuß.

