Medien: Augsburger Vargas vor Wechsel nach Sevilla

Seit 2019 spielt Ruben Vargas für den FC Augsburg. Der Schweizer Nationalspieler will aber eine Luftveränderung. Angeblich soll Vargas nach Spanien wechseln.

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Ruben Vargas vom FC Augsburg steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Sevilla. Dem spanischen Internetportal „Relevo“ zufolge sind die Verhandlungen auf der Zielgeraden. Vargas, der schon im vergangenen Jahr bei Sevilla als Neuzugang gehandelt wurde, soll angeblich drei Millionen Euro Ablöse kosten und einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben. Offizielle Angaben lagen zunächst nicht vor.

Der Vertrag von Vargas in Augsburg läuft in diesem Sommer aus. Er möchte den Verein gerne verlassen. Beim Trainingsstart der Augsburger am Donnerstag war der Offensivspieler wie gewohnt dabei. Vargas war 2019 vom FC Luzern gekommen. Er bestritt seitdem 154 Bundesligaspiele für die Augsburger und erzielte 20 Treffer.

Für die Augsburger, die mit nur 16 Punkten auf Tabellenplatz 13 liegen, wird es in der Bundesliga am 12. Januar im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wieder ernst. Am Montag bestreitet der FCA sein einziges Vorbereitungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Hoffenheim.

