Medien: Augsburg zieht Kaufoption für Berisha

Mergim Berisha - Augsburgs Mergim Berisha gibt Anweisungen. - Foto: David Inderlied/dpa

Der FC Augsburg hat laut Berichten der «Bild» und «Sport Bild» die Kaufoption für Nationalspieler Mergim Berisha gezogen. Demnach holt der Fußball-Bundesligist den bisher nur ausgeliehenen Stürmer für vier Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul. «Finde ich sehr gut», sagte Augsburgs Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag, ohne es direkt zu bestätigen. Der 39-Jährige sagte: «Vielleicht, wenn es irgendwo steht, dann ist es vielleicht so. Aber ich gehe davon aus, dass wir sie ziehen.»

Der 25 Jahre alte Berisha ist mit neun Treffern Augsburgs erfolgreichster Torschütze in dieser Bundesliga-Saison. In den vergangenen Wochen wurde der U21-Europameister aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Auch ein Einsatz beim Saisonfinale im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist fraglich. Der FCA benötigt am letzten Spieltag noch einen Zähler, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

© dpa-infocom, dpa:230525-99-824915/2