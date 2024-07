Hang droht abzurutschen: Mauer der Burgruine Falkenstein soll rekonstruiert werden

Die massiven Regenfälle Anfang Juni haben an der Burg Falkenstein in Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) vor allem eine Burgmauer massiv zerstört.









Gefunden wurden dort jetzt Ofen-Kacheln aus der Zeit zwischen 1600 und 19. Jahrhundert, die laut Kreisheimatpfleger Daniel Hoheneder aber „nicht spektakulär“ sind. Aus Denkmalschutzsicht war es trotzdem wichtig, freigespülte Relikte zu sichern. Mittelfristig gehe es darum, die auf zehn bis zwölf Metern Breite aufgerissene Burgmauer zu rekonstruieren: „Die Mauer hat den Hang gehalten, und der droht sonst abzurutschen.“



Hoheneder war selbst mit seiner Frau gleich nach dem Unwetter Anfang Juni am Hang unterwegs: „Wir haben das Gebiet abgesucht und historische Funde eingesammelt.“ Gleichzeitig seien Fachleute vom Landesamt für Denkmalpflege schnell vor Ort gewesen, um Funde fachgerecht zu sammeln und zu dokumentieren. Dazu gehörten auch Keramikfunde, über die der Flintsbacher Bürgermeister Stefan Lederwascher berichtet: „Die Burg hatte ungewöhnlich viele Kachelöfen. Es wurden Kacheln gefunden aus verschiedenen Epochen.“ Die verzierten Stücke ließen ahnen, dass „derjenige, der die Burg bewohnt hat, Geld hatte“. Auch Teile einer alten Treppe ins Tal seien durch die Fluten freigelegt worden.



Wie Kreisheimatpfleger Hoheneder gegenüber der Mediengruppe Bayern klarstellt, sei bereits von einem Kupferstich von Michael Wening aus der Zeit zwischen 1696 und 1701 bekannt gewesen, dass es im Bereich der zerstörten Burgmauer einen Durchbruch und einen Steig runter zum Ort gegeben hatte. Stufen dieses Steigs seien nun durch das Unwetterereignis freigelegt worden.





Burgruine weiter für Allgemeinheit gesperrt

Wie Bürgermeister Lederwascher erklärte, ist das Gelände der Burgruine weiter für die Allgemeinheit gesperrt. Das Betreten sei noch immer gefährlich, das Mitnehmen möglicher historischer Fundstücke nicht erlaubt. Die mindestens 700 Jahre alte Burg war erst 2016 bis 2019 für rund eine Million Euro aufwendig saniert worden.



Die Ruine unweit der Autobahn an der Grenze zu Österreich gilt als Wanderziel. Im Rahmen der Sanierung war auch die jetzt aufgerissene Mauer der Vorburg wieder auf Vordermann gebracht worden. Wie Kreisheimatpfleger Hoheneder erklärt, war die Mauer nicht nur überwuchert, im Innenbereich hatte sich auch immer mehr Erdreich angesammelt, das drohte, die Mauer wegzudrücken. Das Erdreich sei damals ausgebaggert worden.





Wucht hätte auch keine Betonwand aufgehalten

Es gebe aber keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Sanierung und den nun entstandenen Schäden. Weggerissen worden sei die Burgmauer von gewaltigen Wassermassen nach außergewöhnlich starken Regenfällen: „Durch Verklausungen am Petersbergweg weiter oben hatte sich enorm viel Wasser aufgestaut, das dann, als es herabstürzte, die Mauer durchbrach. Ein Statiker meinte dazu, dass diese Wucht auch keine Betonwand aufgehalten hätte.“



Die Burg selbst war schon Ende des 18. Jahrhunderts durch Feuer zerstört worden. Der Besitzer habe zu der Zeit bereits in Schloss Brannenburg gewohnt, erläuterte Bürgermeister Lederwascher. In der Folge habe in der Burgruine zeitweise ein Bauernhof existiert. „Es gibt ein Gemälde, auf dem der Bauernhof zu sehen ist – und tatsächlich hat man dann Reste von dem Bauernhof gefunden.“ Teils sei die Ruine auch als Steinbruch verwendet worden, Anwohner hätten sich dort Baumaterial geholt.





„Es muss etwas passieren, denn die Mauern liegen frei“

Es gehe nun vordringlich darum, die Überreste der Burg zu sichern. „Es muss etwas passieren, denn die Mauern liegen frei“, sagte Lederwascher. Vordem Winter müsse etwas geschehen. „Sobald Wasser in die Mauern eindringt und gefriert, bricht das Mauerwerk noch weiter auf.“



Kreisheimatpfleger Hoheneder ist überzeugt, dass die sichernde Funktion der Ringmauer wieder hergestellt werden muss. Eine Rekonstruktion sei mit den weggedrückten Mauersteinen, die aktuell teils in einem Wall eingelagert sind, möglich. Nach der Rekonstruktion werde man sehen können, dass „hier etwas passiert ist, aber es ist sinnvoll, die Originalsteine wieder zu verwenden“. Ohne Mauer würde die Stützfunktion fehlen: „Dann droht, dass weitere Teile runterrutschen.“





Absperrung soll auch wieder verschwinden

Irgendwann soll auch die Absperrung mit Bauzäunen wieder beseitigt und die Ruine, die an einem eigentlich stark frequentierten Wanderweg liegt, wieder für Menschen begehbar werden. Wie die Burgruine weiter genutzt werden kann, muss aber noch geklärt werden. Eigentlich war die vor fünf Jahren abgeschlossene Sanierung nur ein erster Bauabschnitt, weitere Schritte sollten folgen, so Hoheneder. Angedacht gewesen sei etwa, das Areal auch für Feste nutzbar zu machen. Dafür fehlte bisher die Infrastruktur.



Die Hauptburg Falkenstein wurde um 1300 erbaut. Im 15. und 16. Jahrhundert entstand die Vorburg. Sie ist Teil des Denkmalkomplexes Petersberg mit der romanischen Peterskirche und dem dazugehörigen Mesnerhaus.

− dpa