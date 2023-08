Matthäus: Mit Kane ist «Mia-san-mia»-Gefühl zurück

Werder Bremen - Bayern München - Bayerns Harry Kane bejubelt sein Tor zum 2:0. - Foto: Axel Heimken/dpa

Mit Harry Kane ist nach Ansicht von Lothar Matthäus beim FC Bayern München das zuletzt vermisste «Mia-san-mia»-Gefühl zurückgekommen. «Er ist nah bei den Fans, macht Selfies, gibt Interviews. Er ist locker, entspannt und geht auf die Menschen und Mitspieler zu. Ich glaube, das ist einer, der zum FC Bayern passt», sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler am Sonntag in der Sendung Sky 90. Dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft und Rekordtorschützen traue er eine ähnliche Torquote zu wie dem Ex-Münchner und mehrmaligen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski.

Starstürmer Kane (30), der für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur gekommen war und bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz am Freitagabend beim 4:0 gegen Werder Bremen sein erstes Bayern-Tor markierte, sei ein Geschenk für die Liga und die Medien. «Diesen Spieler hat der FC Bayern in der letzten Saison vermisst. Deswegen hatten sie so große Probleme. Jetzt haben sie wieder einen Zielspieler, der weiß, wo das Tor steht. Vor allem geht er voran», sagte der langjährige Bayern-Profi Matthäus.

© dpa-infocom, dpa:230821-99-902571/2