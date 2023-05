Matthäus: «Man hört, dass für Kahn die Uhr abgelaufen ist»

Oliver Kahn - Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn (2.v.l,) im Interview mit Sky Sport. - Foto: Marcus Brandt/dpa

Laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus steht Oliver Kahn beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München vor dem Aus als Vorstandsboss. «Man hört sehr viel, dass für Oliver Kahn die Uhr abgelaufen ist, aber hundertprozentig ist es auch nicht. Er ist sehr stark in die Kritik geraten. Viele Leute haben sich mittlerweile so ein bisschen intern gegen ihn ausgesprochen. Ob es die Mehrheit ist, weiß man nicht», sagte Matthäus in seiner Rolle als Sky-Experte am Rande des Bundesliga-Saisonfinales am Samstag.

Am Dienstag kommt es bei den Bayern zur Aufsichtsratssitzung, wo es zu personellen Konsequenzen nach einer enttäuschenden Saison kommen könnte. Für Matthäus ist das Treffen des Bayern-Gremiums «genauso spannend wie das Spiel in Köln». Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen nach dem Absturz der Bayern seit Wochen in der Kritik.

Eine titellose Saison für die Bayern sei gefühlt wie ein Abstieg. «Damit kommt man bei Bayern nicht klar. Die Fans sagen auch: So viele Fehler gemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Transfers, Entscheidungen, dieses Mia-san-Mia-Gefühl, das kriegt jeder mit», ergänzte Matthäus.

