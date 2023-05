Matthäus: Füllkrug für Bayern «eine Schublade zu niedrig»

Niclas Füllkrug - Bremens Niclas Füllkrug jubelt nach dem Treffer zum 1:1. - Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Ist Niclas Füllkrug ein Kandidat für den Angriff des FC Bayern? Für TV-Experte Lothar Matthäus sprechen einige Argumente dagegen.

Bei der Stürmersuche des FC Bayern glaubt Fußball-Experte Lothar Matthäus nicht an eine Chance für Nationalspieler Niclas Füllkrug. «Ich finde ihn super, aber ich glaube, er ist eine Schublade zu niedrig für Bayern München», sagte der Rekordnationalspieler in der TV-Sendung «Sky90». Matthäus verwies zudem auf das Alter des Torjägers von Werder Bremen, der mit 30 Jahren wohl für die längerfristigen Pläne der Bayern nicht mehr jung genug wäre.

Noch vor kurzem hatte Matthäus das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Füllkrug als mögliches Argument für ein Interesse der Münchner genannt. «Der wäre wohl für 20-25 Millionen zu haben und macht in München auch 25 Stück. Er trifft ja schon bei Werder 20 Mal», hatte der 62-Jährige erklärt.

Nun sagte Matthäus, Füllkrug sei «ein idealer Spieler für die Premier League». Englische Clubs hätten die Finanzkraft, den Bremer Angreifer zu verpflichten und Werder brauche das Geld aus einem Transfer. Matthäus lobte die Leistungen Füllkrugs im Verein und in der Nationalmannschaft. «Er ist ein bisschen ein Straßenfußballer», sagte er.

Füllkrug führt mit 16 Treffern noch immer die Torschützenliste der Bundesliga an, obwohl er seit Anfang April wegen einer Wadenverletzung fehlt. Der Vertrag des sechsmaligen Nationalspielers in Bremen läuft noch bis Mitte 2025. Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Bremern, hatte zuletzt bei Radio Bremen versichert, Werder wolle mit Füllkrug und seinem Sturmpartner Marvin Ducksch in die neue Saison gehen.

